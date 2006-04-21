В Шереметьеве потеряли багаж иностранных команд, прилетевших на «Кубок Газпром нефти»

Участие иностранных команд в детском международном турнире «Кубок Газпром нефти» оказалось под угрозой срыва.

В аэропорту Шереметьево потерялась экипировка спортсменов.

«Юные игроки иностранных команд летели в Сочи с пересадкой в Москве, где в аэропорту Шереметьево случился сбой в работе службы багажа. В результате сразу пять команд остались без экипировки — ребята в стрессе, в аэропорту разводят руками, тренеры и организаторы турнира поддерживают игроков как могут, напоминая, что безвыходных ситуаций нет, и трус не играет в хоккей.

Без экипировки и вещей остались игроки «Юнгхайе» (Германия), «Слована» (Словакия), рижского «Динамо» (Латвия), «Куньлунь Ред Стар» (Китай), а также российского «Рубина». Молодые хоккеисты уже написали заявление на розыск багажа и временно не могут принимать участие в тренировках. Первые матчи на турнире команды должны провести уже завтра.

Участие иностранных команд оказалось под угрозой срыва. В настоящее время организаторы соревнований прикладывают все усилия, чтобы решить вопрос с экипировкой для пострадавших клубов.

Всего на турнире предполагалось выступление 31 команды из 10 стран.

Помимо клубов из России, в крупнейшем международном детском некоммерческом хоккейном турнире в возрастной категории U11 принимают участие клубы из Беларуси, Германии, Казахстана, Латвии, Финляндии, Австрии, Китая, Словакии и Чехии.

Турнир должен пройти на олимпийских ледовых аренах в Сочи с 22 по 26 апреля», – сообщает «Газпром нефть».