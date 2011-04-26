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    Клубы Восточной конференции предлагали перевести «Авангард» на Запад

    Теги Авангард КХЛ Хоккей

    «Авангард» продолжит играть в Восточной конференции КХЛ в следующем сезоне, передает корреспондент Sports.ru Антон Руднев.

    На пресс-конференции, организованной омским клубом, сообщили, что некоторые команды Восточной конференции предлагали перевести «Авангард» на Запад.

    Напомним, президент КХЛ Дмитрий Чернышенко заявлял, что лига не планирует переводить команду в Западную конференцию из-за переноса матчей в Балашиху.

    Новую арену «Авангарда» должны сдать к МЧМ-2023. Ее построят на месте старой, вместимость – не менее 12 тысяч

    В Сочи стартовал крупнейший в мире детский хоккейный турнир. После соревнований ребята играют в топ-клубах.

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