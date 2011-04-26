Клубы Восточной конференции предлагали перевести «Авангард» на Запад

продолжит играть в Восточной конференции КХЛ в следующем сезоне, передает корреспондент Sports.ru Антон Руднев.

На пресс-конференции, организованной омским клубом, сообщили, что некоторые команды Восточной конференции предлагали перевести «Авангард» на Запад.

Напомним, президент КХЛ Дмитрий Чернышенко заявлял, что лига не планирует переводить команду в Западную конференцию из-за переноса матчей в Балашиху.

Новую арену «Авангарда» должны сдать к МЧМ-2023. Ее построят на месте старой, вместимость – не менее 12 тысяч