НХЛ. Овечкин, Кузнецов и Орлов вызваны в сборную России для подготовки к ЧМ-2019

Еще три игрока приглашены в национальную команду России для подготовки к , который пройдет в Словакии с 10 по 26 мая.

В сборную вызваны представители «Вашингтона» – нападающие и Евгений Кузнецов, а также защитник Дмитрий Орлов.

Сегодня ночью «Вашингтон» вылетел из Кубка Стэнли, проиграв в первом раунде «Каролине» (3–4).

Ранее из игроков НХЛ приглашение в сборную России получили Никита Кучеров, Андрей Василевский, Михаил Сергачев (все – «Тампа»), Евгений Малкин («Питтсбург») и Артем Анисимов («Чикаго»).

Илья Ковальчук («Лос-Анджелес»), Александр Георгиев («Рейнджерс») и Богдан Киселевич («Виннипег») уже находятся в расположении национальной команды, которая сегодня в рамках Еврочелленджа вновь сыграет на выезде с Латвией.