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    НХЛ. Овечкин, Кузнецов и Орлов вызваны в сборную России для подготовки к ЧМ-2019

    Теги Сборная России по хоккею Вашингтон Александр Овечкин НХЛ Дмитрий Орлов Евгений Кузнецов ЧМ-2019 Хоккей

    Еще три игрока НХЛ приглашены в национальную команду России для подготовки к ЧМ-2019, который пройдет в Словакии с 10 по 26 мая.

    В сборную вызваны представители «Вашингтона» – нападающие Александр Овечкин и Евгений Кузнецов, а также защитник Дмитрий Орлов.

    Сегодня ночью «Вашингтон» вылетел из Кубка Стэнли, проиграв в первом раунде «Каролине» (3–4).

    Ранее из игроков НХЛ приглашение в сборную России получили Никита Кучеров, Андрей Василевский, Михаил Сергачев (все – «Тампа»), Евгений Малкин («Питтсбург») и Артем Анисимов («Чикаго»).

    Илья Ковальчук («Лос-Анджелес»), Александр Георгиев («Рейнджерс») и Богдан Киселевич («Виннипег») уже находятся в расположении национальной команды, которая сегодня в рамках Еврочелленджа вновь сыграет на выезде с Латвией.

    В Сочи стартовал крупнейший в мире детский хоккейный турнир. После соревнований ребята играют в топ-клубах.

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