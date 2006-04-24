Кубок Стэнли. Бэбкок проиграл 5 серий из 5 начиная с 2014 года

«Торонто» вылетел из плей-офф НХЛ, уступив в серии первого раунда Кубка Стэнли «Бостону» (3-4, 1:5).

Таким образом, главный тренер «Лифс» Майк Бэбкок продлил свою серию кубковых поражений.

Он проиграл 5 последних серий. В последний раз ему удавалось пройти первый раунд плей-офф еще с «Детройтом» в 2013 году. После этого он дважды уступал на этой стадии с «Ред Уингс» и трижды – с «Лифс».

Напомним, что Бэбкок возглавил «Торонто» в 2015 году, подписав 8-летний контракт с годовой зарплатой 6,25 миллиона долларов – наибольшей среди тренеров лиги.