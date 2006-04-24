Наверх
Реклама 18+
    Мобильные приложения
    Sports.ru
    Реклама 18+
    Реклама 18+
    Реклама 18+

    Кубок Стэнли. Бэбкок проиграл 5 серий из 5 начиная с 2014 года

    Теги Торонто Кубок Стэнли Детройт Майк Бэбкок НХЛ Хоккей

    «Торонто» вылетел из плей-офф НХЛ, уступив в серии первого раунда Кубка Стэнли «Бостону» (3-4, 1:5). 

    Таким образом, главный тренер «Лифс» Майк Бэбкок продлил свою серию кубковых поражений.

    Он проиграл 5 последних серий. В последний раз ему удавалось пройти первый раунд плей-офф еще с «Детройтом» в 2013 году. После этого он дважды уступал на этой стадии с «Ред Уингс» и трижды – с «Лифс». 

    Напомним, что Бэбкок возглавил «Торонто» в 2015 году, подписав 8-летний контракт с годовой зарплатой 6,25 миллиона долларов – наибольшей среди тренеров лиги.

    В Сочи стартовал крупнейший в мире детский хоккейный турнир. После соревнований ребята играют в топ-клубах.

    Реклама 18+

    Материалы по теме

    Комментарии

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    • По дате
    • Лучшие
    • Актуальные
    • Друзья
    Реклама 18+
    Реклама 18+
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться