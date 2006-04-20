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    Игорь Есмантович: «Многие не любят ЦСКА. Критикам нужно признать, что они дилетанты»

    Теги ЦСКА КХЛ Кубок Гагарина Игорь Есмантович Р-Спорт Хоккей

    Президент ЦСКА Игорь Есмантович прокомментировал победу команды в Кубке Гагарина.

    «Что говорить, очень много людей не любят хоккейный клуб ЦСКА. Вы вспомните, какой у меня был рейтинг по селекции перед началом сезона. На каком я был месте?

    Есть некоторые журналисты, которые говорили: «Ой-ой-ой, что же сделал Есмантович с составом? Как они будут играть?». Где сейчас эти люди? Але, ау! Обозначьтесь!

    Этим критикам теперь нужно нас поздравить с победой и признать, что они дилетанты», – сказал Есмантович.

    ЦСКА – первый клуб КХЛ, победивший в регулярном чемпионате и плей-офф в одном сезоне

    Скоро в Сочи стартует крупнейший в мире детский хоккейный турнир. После соревнований ребята играют в топ-клубах.

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