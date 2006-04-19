Роман Ротенберг: «Кучеров, Малкин, Сергачев и Анисимов прибудут в расположение сборной России до 27 апреля»

Глава штаба сборной России Роман Ротенберг рассказал, когда вызванные из НХЛ игроки прибудут в расположение команды.
«Мы поддерживаем контакты со всеми кандидатами в сборную на протяжении всего сезона, в том числе и с игроками НХЛ. Сейчас мы можем официально сообщить, что Илья Ковальчук прибудет в расположение национальной команды 22 апреля, Никита Кучеров, Евгений Малкин, Михаил Сергачев и Артем Анисимов – до 27 апреля, вратарь Андрей Василевский – до 28 апреля.
Мы получили все необходимые разрешения из клубов и подтверждения самих хоккеистов.
Наша команда продолжает плановую подготовку к чемпионату мира. Вчера при яркой поддержке сочинских болельщиков мы провели первый матч против сборной Швейцарии. Команда чувствовала поддержку всей страны», – сказал Ротенберг.