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    Роман Ротенберг: «Кучеров, Малкин, Сергачев и Анисимов прибудут в расположение сборной России до 27 апреля»

    Теги Сборная России по хоккею Артем Анисимов Евгений Малкин Илья Ковальчук НХЛ Никита Кучеров Андрей Василевский Европейский турнир Вызова Роман Ротенберг ЧМ-2019 Михаил Сергачев Хоккей

    Глава штаба сборной России Роман Ротенберг рассказал, когда вызванные из НХЛ игроки прибудут в расположение команды.

    «Мы поддерживаем контакты со всеми кандидатами в сборную на протяжении всего сезона, в том числе и с игроками НХЛ. Сейчас мы можем официально сообщить, что Илья Ковальчук прибудет в расположение национальной команды 22 апреля, Никита Кучеров, Евгений Малкин, Михаил Сергачев и Артем Анисимов – до 27 апреля, вратарь Андрей Василевский – до 28 апреля.

    Мы получили все необходимые разрешения из клубов и подтверждения самих хоккеистов.

    Наша команда продолжает плановую подготовку к чемпионату мира. Вчера при яркой поддержке сочинских болельщиков мы провели первый матч против сборной Швейцарии. Команда чувствовала поддержку всей страны», – сказал Ротенберг.

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