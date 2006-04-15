Наверх
Реклама 18+
    Мобильные приложения
    Sports.ru
    Реклама 18+
    Реклама 18+
    Реклама 18+

    Джордж Макфи: «Гусев вернул бонусы и расторг контракт, чтобы оказаться в НХЛ»

    Теги СКА Джордж Макфи НХЛ КХЛ Вегас Никита Гусев Хоккей

    Генеральный менеджер «Вегаса» Джордж Макфи прокомментировал подписание контракта с нападающим Никитой Гусевым.

    «Наши скауты наблюдали за Гусевым уже пару лет, постоянно были на связи с ним. Я приехал и встретился с Гусевым в прошлом году. Он указал, что готов приехать и играть в НХЛ.

    Он провел несколько отличных сезонов с его командой и хорошо выступил на Олимпиаде. Мы рады, что он присоединился к нам.

    Гусев в подходящем возрасте, чтобы попробовать себя в НХЛ. Я был восхищен теми усилиями, которые Гусев приложил, чтобы оказаться здесь. Это не было легким делом. Ему пришлось отказаться от бонусов в своем контракте, которые он уже заработал. Он вернул их и расторг контракт, чтобы начать новую главу в своей жизни.

    Посмотрим, в какой форме он находится, он потренируется с ребятами, а дальше посмотрим, что получится. Тренер Галлан принимает решения, но для нас важно, что эта сделка была завершена, чтобы Никита был здесь и продолжил свою карьеру в НХЛ», – сказал Макфи.

    До перехода в «Вегас» нападающий выступал за СКА.

    «Вегас» подписал контракт с Гусевым на один год

    Реклама 18+

    Материалы по теме

    Комментарии

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    • По дате
    • Лучшие
    • Актуальные
    • Друзья
    Реклама 18+
    Реклама 18+
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться