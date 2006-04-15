Джордж Макфи: «Гусев вернул бонусы и расторг контракт, чтобы оказаться в НХЛ»

Генеральный менеджер Джордж Макфи прокомментировал подписание контракта с нападающим .

«Наши скауты наблюдали за Гусевым уже пару лет, постоянно были на связи с ним. Я приехал и встретился с Гусевым в прошлом году. Он указал, что готов приехать и играть в .

Он провел несколько отличных сезонов с его командой и хорошо выступил на Олимпиаде. Мы рады, что он присоединился к нам.

Гусев в подходящем возрасте, чтобы попробовать себя в НХЛ. Я был восхищен теми усилиями, которые Гусев приложил, чтобы оказаться здесь. Это не было легким делом. Ему пришлось отказаться от бонусов в своем контракте, которые он уже заработал. Он вернул их и расторг контракт, чтобы начать новую главу в своей жизни.

Посмотрим, в какой форме он находится, он потренируется с ребятами, а дальше посмотрим, что получится. Тренер Галлан принимает решения, но для нас важно, что эта сделка была завершена, чтобы Никита был здесь и продолжил свою карьеру в НХЛ», – сказал Макфи.

До перехода в «Вегас» нападающий выступал за СКА.

«Вегас» подписал контракт с Гусевым на один год