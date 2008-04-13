Боб Хартли: «Не комментирую судейские решения. Рассчитываю на справедливость и честную игру»

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли высказался после поражения от (2:5) в первом матче серии финала Кубка Гагарина.

«Был тяжелый первый период. Мы вроде бы и вышли играть агрессивно, но не получилось должным образом, мы не так хорошо владели шайбой.

Мы пытались вернуться в игру, у нас были моменты. Слабое начало игры.

было все лучше и лучше, как вы знаете, у него была травма в серии с «Салаватом». Медицинский штаб с ним работал, он катался на протяжении последних 4-5 дней, он чувствует себя хорошо, так что он вышел играть. Бек – очень ценный игрок для нас.

Я никогда не комментирую судейские решения, я всегда рассчитываю на справедливость и честную игру. Все остается на льду.

Отмененный гол Стася? Я не могу говорить, глупое правило или нет, просто я не понимаю его. Каждую неделю я включаю КХЛ-ТВ, и мне нравится смотреть на . Я постоянно узнаю что-то новое о правилах КХЛ. Это правда очень интересно.

Сюрпризов не будет в воротах на следующую игру. Я люблю свою команду, для нас каждая смена и каждый период – война.

Возможно, Бобков сегодня не провел свой лучший матч, но он много раз нас спасал. Налимов тоже невероятно способный парень. Я горжусь своими ребятами», – заявил Хартли.

«Авангарду» не засчитали отличный гол. Правила ИИХФ – это провал