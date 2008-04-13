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    Боб Хартли: «Не комментирую судейские решения. Рассчитываю на справедливость и честную игру»

    Теги Авангард ЦСКА Боб Хартли КХЛ Кубок Гагарина Андрей Стась Игорь Бобков Иван Налимов Алексей Анисимов судья Тэйлор Бек Хоккей

    Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли высказался после поражения от ЦСКА (2:5) в первом матче серии финала Кубка Гагарина.

    «Был тяжелый первый период. Мы вроде бы и вышли играть агрессивно, но не получилось должным образом, мы не так хорошо владели шайбой.

    Мы пытались вернуться в игру, у нас были моменты. Слабое начало игры.

    Тэйлору Беку было все лучше и лучше, как вы знаете, у него была травма в серии с «Салаватом». Медицинский штаб с ним работал, он катался на протяжении последних 4-5 дней, он чувствует себя хорошо, так что он вышел играть. Бек – очень ценный игрок для нас.

    Я никогда не комментирую судейские решения, я всегда рассчитываю на справедливость и честную игру. Все остается на льду.

    Отмененный гол Стася? Я не могу говорить, глупое правило или нет, просто я не понимаю его. Каждую неделю я включаю КХЛ-ТВ, и мне нравится смотреть на Алексея Анисимова. Я постоянно узнаю что-то новое о правилах КХЛ. Это правда очень интересно.

    Сюрпризов не будет в воротах на следующую игру. Я люблю свою команду, для нас каждая смена и каждый период – война.

    Возможно, Бобков сегодня не провел свой лучший матч, но он много раз нас спасал. Налимов тоже невероятно способный парень. Я горжусь своими ребятами», – заявил Хартли.

    «Авангарду» не засчитали отличный гол. Правила ИИХФ – это провал

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