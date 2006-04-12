Гусев расторг контракт со СКА и может приехать в «Вегас» на этой неделе

Инсайдер TSN Даррен Дрегер сообщил, что нападающий СКА Никита Гусев может присоединиться к «Вегасу» уже на этой неделе.
Агент Джей Пи Бэрри из CAA Sports сообщил журналисту, что получил от вице-президента СКА Романа Ротенберга подтверждение расторжения контракта с хоккеистом.
Теперь форвард может подписать однолетнее соглашение с «Вегасом», чтобы принять участие в нынешнем плей-офф Кубка Стэнли.
Ротенберг о переходе Гусева в «Вегас»: «Это вранье»
Тренер «Вегаса» о Гусеве: «Надеюсь, он присоединится к нам, но понятия не имею, во что это выльется»