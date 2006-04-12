Гусев расторг контракт со СКА и может приехать в «Вегас» на этой неделе

Инсайдер TSN Даррен Дрегер сообщил, что нападающий СКА Никита Гусев может присоединиться к уже на этой неделе.

Агент Джей Пи Бэрри из CAA Sports сообщил журналисту, что получил от вице-президента СКА Романа Ротенберга подтверждение расторжения контракта с хоккеистом.

Теперь форвард может подписать однолетнее соглашение с , чтобы принять участие в нынешнем плей-офф Кубка Стэнли.

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