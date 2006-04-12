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    Гусев расторг контракт со СКА и может приехать в «Вегас» на этой неделе

    Теги СКА возможные переходы НХЛ КХЛ Джей Пи Бэрри Вегас Никита Гусев Даррен Дрегер Роман Ротенберг Хоккей

    Инсайдер TSN Даррен Дрегер сообщил, что нападающий СКА Никита Гусев может присоединиться к «Вегасу» уже на этой неделе.

    Агент Джей Пи Бэрри из CAA Sports сообщил журналисту, что получил от вице-президента СКА Романа Ротенберга подтверждение расторжения контракта с хоккеистом.

    Теперь форвард может подписать однолетнее соглашение с «Вегасом», чтобы принять участие в нынешнем плей-офф Кубка Стэнли.

     Ротенберг о переходе Гусева в «Вегас»: «Это вранье»

    Тренер «Вегаса» о Гусеве: «Надеюсь, он присоединится к нам, но понятия не имею, во что это выльется»

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