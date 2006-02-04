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    Артем Лукоянов: «Глушаков – красавчик. Опять забивает. За что его гнать? Он же свою работу делает»

    Теги Спартак премьер-лига Россия Денис Глушаков Артем Лукоянов Массимо Каррера Спорт-Экспресс Хоккей

    Форвард «Ак Барса» Артем Лукоянов высказался о ситуации с капитаном футбольного «Спартака» Денисом Глушаковым.

    – Как болельщик «Спартака» скажите – что делать с Глушаковым? Вы же не из тех, кто скандирует «гнать его»?

    – Он красавчик. Забивает опять голы. Самое главное – гнать его за что? Он же свою работу делает.

    – Карреру сплавил.

    – Не сидел там с ними, не могу знать – сплавил или нет. Судя по новостям, он приложил к этому руку. Но я не могу обсуждать человека, ничего не зная точно.

    Он капитан «Спартака», приводил команду к чемпионству. Не ушел же человек в ЦСКА или в «Зенит». Ушел бы – другое дело. Сейчас он нормально делает свою работу: играет, забивает.

    – Смотрели видео из бани Дениса? Следили за громким разводом?

    – Это его личное дело. Дарья вышла на публику. Я слышал скандальный телефонный разговор. Что в итоге-то? Они развелись или нет? У них вроде двое детей.

    – Бракоразводный процесс идет. Наполовину завершен.

    – Они хотят пол-«Спартака»? (смеется).

    – То есть вам все равно?

    – Это их дела – пусть сами решают, раз довели до того, что приходится разводиться. Хотя, когда услышал новость о разводе – был в шоке. Считал Дарью с Денисом красивой парой, – сказал Лукоянов.

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