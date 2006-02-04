Артем Лукоянов: «Глушаков – красавчик. Опять забивает. За что его гнать? Он же свою работу делает»

Форвард «Ак Барса» Артем Лукоянов высказался о ситуации с капитаном футбольного Денисом Глушаковым.

– Как болельщик «Спартака» скажите – что делать с Глушаковым? Вы же не из тех, кто скандирует «гнать его»?

– Он красавчик. Забивает опять голы. Самое главное – гнать его за что? Он же свою работу делает.

– Карреру сплавил.

– Не сидел там с ними, не могу знать – сплавил или нет. Судя по новостям, он приложил к этому руку. Но я не могу обсуждать человека, ничего не зная точно.

Он капитан «Спартака», приводил команду к чемпионству. Не ушел же человек в ЦСКА или в «Зенит». Ушел бы – другое дело. Сейчас он нормально делает свою работу: играет, забивает.

– Смотрели видео из бани Дениса? Следили за громким разводом?

– Это его личное дело. Дарья вышла на публику. Я слышал скандальный телефонный разговор. Что в итоге-то? Они развелись или нет? У них вроде двое детей.

– Бракоразводный процесс идет. Наполовину завершен.

– Они хотят пол-«Спартака»? (смеется).

– То есть вам все равно?

– Это их дела – пусть сами решают, раз довели до того, что приходится разводиться. Хотя, когда услышал новость о разводе – был в шоке. Считал Дарью с Денисом красивой парой, – сказал Лукоянов.