Дмитрий Чернышенко: «По темпу роста КХЛ опережает динамику НХЛ в первые годы ее существования»

Президент КХЛ Дмитрий Чернышенко поделился мнением о сравнениях КХЛ с .

– Для чего КХЛ нужна Неделя звезд? Что она дает лиге?

– Кто-то говорит, что мы перенимаем моду у НХЛ. Но стоит признать, что мы учимся, и было бы странно не учиться у лиги с более чем столетней историей. Думаю, что по темпу роста мы опережаем ту динамику, что была в НХЛ в первые годы ее существования (НХЛ основана в 1917 году – прим. Sports.ru).

В чем-то мы в звезд пошли гораздо дальше, потому что нам с точки зрения маркетинга и продвижения лиги нужны события, которые отличались бы от регулярного чемпионата и привлекали дополнительную аудиторию. Есть смысл показать продукт с другой стороны, потому что все мы, естественно, боремся за аудиторию. Тем более что сейчас аудитория все более считаема.

Конечно, мы подталкиваем лигу к коммерциализации и уходу от бюджетного финансирования. Но совсем от него избавиться в ближайшее время физически невозможно в силу ограничений и специфики. В то же время это и естественный барьер для экспансии НХЛ на европейскую территорию – не самые вместительные арены, низкий средний чек посетителя и неравномерное развитие маркетинга.

Нас периодически пытаются сталкивать и спрашивают: «Не боитесь ли вы, что в Москве откроют клуб НХЛ?» Я говорю, что скорее может наоборот произойти (смеется).

– Где-нибудь на Аляске…

– Ну зачем, где-то около Тампа-Бэй, в Майами. Прекрасные места, – сказал Чернышенко, смеясь.