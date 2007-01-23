Александр Овечкин: «Федоров – легенда, будет приятно превзойти его рекорд»

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин высказался на тему рекорда Сергея Федорова по очкам в для игроков из России.

Овечкин с 1178 (643+535) очками отстает от Федорова (1179, 483+696) на одно очко.

«Это, безусловно, будет исторический момент для меня, для всех российских хоккеистов. Федоров – легенда, будет приятно превзойти его рекорд.

У нас с Федоровым хорошие отношения. Мы близкие друзья. Мне повезло, что у меня в друзьях такой человек», – сказал Овечкин.

Овечкин набрал 1178-е очко и приблизился к карьерному рекорду Федорова для игроков из России