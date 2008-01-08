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    НХЛ. Петтерссон – лучший новичок сезона по мнению авторов сайта лиги, Свечников – 6-й

    Теги Баффало Оттава Монреаль Тампа-Бэй Каролина Ванкувер Даллас НХЛ Колин Уайт Андрей Свечников Энтони Чирелли Расмус Далин Элиас Петтерссон Миро Хейсканен Брэди Ткачак Йеспери Котканиеми Хоккей

    Авторы официального сайта НХЛ назвали по пятерке фаворитов в борьбе за «Колдер трофи» – приз лучшему новичку сезона.

    Лидер – форвард Элиас Петтерссон из «Ванкувера». Его считают лучшим все 20 журналистов (100 очков в голосовании по схеме 5-4-3-2-1 очко за место). Второй в опросе – защитник «Баффало» Расмус Далин (71 очко в голосовании). В тройке также нападающий «Оттавы» Брэди Ткачак (51 очко).

    Всего были названы имена восьми игроков, остальные пять: Миро Хейсканен («Даллас», 39 очков), Колин Уайт («Оттава», 20 очков), Андрей Свечников («Каролина», 11 очков), Йеспери Котканиеми («Монреаль», 6 очков), Энтони Чирелли («Тампа-Бэй», 1 очко).

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