НХЛ. Петтерссон – лучший новичок сезона по мнению авторов сайта лиги, Свечников – 6-й

Авторы официального сайта НХЛ назвали по пятерке фаворитов в борьбе за «Колдер трофи» – приз лучшему новичку сезона.
Лидер – форвард Элиас Петтерссон из «Ванкувера». Его считают лучшим все 20 журналистов (100 очков в голосовании по схеме 5-4-3-2-1 очко за место). Второй в опросе – защитник «Баффало» Расмус Далин (71 очко в голосовании). В тройке также нападающий «Оттавы» Брэди Ткачак (51 очко).
Всего были названы имена восьми игроков, остальные пять: Миро Хейсканен («Даллас», 39 очков), Колин Уайт («Оттава», 20 очков), Андрей Свечников («Каролина», 11 очков), Йеспери Котканиеми («Монреаль», 6 очков), Энтони Чирелли («Тампа-Бэй», 1 очко).