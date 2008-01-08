НХЛ. Петтерссон – лучший новичок сезона по мнению авторов сайта лиги, Свечников – 6-й

Авторы официального сайта назвали по пятерке фаворитов в борьбе за «Колдер трофи» – приз лучшему новичку сезона.

Лидер – форвард Элиас Петтерссон из «Ванкувера». Его считают лучшим все 20 журналистов (100 очков в голосовании по схеме 5-4-3-2-1 очко за место). Второй в опросе – защитник «Баффало» (71 очко в голосовании). В тройке также нападающий «Оттавы» (51 очко).

Всего были названы имена восьми игроков, остальные пять: Миро Хейсканен («Даллас», 39 очков), Колин Уайт («Оттава», 20 очков), Андрей Свечников («Каролина», 11 очков), Йеспери Котканиеми («Монреаль», 6 очков), Энтони Чирелли ( , 1 очко).