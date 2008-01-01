Валерий Брагин: «Канадцы симулируют с первой игры, возможно, у них определенное задание»

Главный тренер сборной России Валерий Брагин оценил игру команды в матче с Канадой (2:1) на МЧМ-2019.

«Хочу поздравить всю страну с Новым годом. Постарались сыграть достойно, и это получилось – сделали подарок стране. Ребята просили [передать] привет всем родным, близким. Собираемся играть в том же стиле, с полной самоотдачей.

Идеальная игра? Я бы не сказал. В каждой игре были отдельные ошибки. Самое главное – команда, чувствуется команда у нас. А с победами она еще больше объединяется.

Канадцы симулируют с первой игры, возможно, определенное задание у них есть. Любой тычок – они падают.

Решение Шэна лечь на шайбу было правильным, только надо было потом выкинуть ее в угол, но опыт придет со временем. Паша спокойно мог бы играть за «Салават» в четвертом звене, он уже готов к этому уровню. Коваленко было тяжеловато – два дня паузы, практически без тренировок. Почему решили его подключить? Хорошо играет в обороне, да и в атаке. Будем готовить его к следующей игре.

Слепец в каждом меньшинстве убегает один на один. Я ему еще после серии говорил тренировать буллиты, он вроде работал над этим, но пока вот так. Моменты есть – голы придут. Те функции, которые Кирилл выполняет, очень ценны для команды, сложно сказать, почему он не играет в КХЛ.

Второй период – сложный в плане смен. Немного переиграл, соперник может воспользоваться этим. Но и вообще соперник добавил в этом периоде. Спокойствие команды на последних минутах? В таких ситуациях главное – хладнокровие. Говорили, как играть, они это сделали», – сказал Брагин.

МЧМ-2019. Россия в четвертьфинале сыграет со Словакией, Канада – с Финляндией