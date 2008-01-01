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    Валерий Брагин: «Канадцы симулируют с первой игры, возможно, у них определенное задание»

    Теги молодежная сборная России молодежная сборная Канады молодежный чемпионат мира Валерий Брагин Павел Шэн Николай Коваленко Кирилл Слепец Хоккей

    Главный тренер сборной России Валерий Брагин оценил игру команды в матче с Канадой (2:1) на МЧМ-2019.

    «Хочу поздравить всю страну с Новым годом. Постарались сыграть достойно, и это получилось – сделали подарок стране. Ребята просили [передать] привет всем родным, близким. Собираемся играть в том же стиле, с полной самоотдачей.

    Идеальная игра? Я бы не сказал. В каждой игре были отдельные ошибки. Самое главное – команда, чувствуется команда у нас. А с победами она еще больше объединяется.

    Канадцы симулируют с первой игры, возможно, определенное задание у них есть. Любой тычок – они падают.

    Решение Шэна лечь на шайбу было правильным, только надо было потом выкинуть ее в угол, но опыт придет со временем. Паша спокойно мог бы играть за «Салават» в четвертом звене, он уже готов к этому уровню. Коваленко было тяжеловато – два дня паузы, практически без тренировок. Почему решили его подключить? Хорошо играет в обороне, да и в атаке. Будем готовить его к следующей игре.

    Слепец в каждом меньшинстве убегает один на один. Я ему еще после серии говорил тренировать буллиты, он вроде работал над этим, но пока вот так. Моменты есть – голы придут. Те функции, которые Кирилл выполняет, очень ценны для команды, сложно сказать, почему он не играет в КХЛ.

    Второй период – сложный в плане смен. Немного переиграл, соперник может воспользоваться этим. Но и вообще соперник добавил в этом периоде. Спокойствие команды на последних минутах? В таких ситуациях главное – хладнокровие. Говорили, как играть, они это сделали», – сказал Брагин.

    МЧМ-2019. Россия в четвертьфинале сыграет со Словакией, Канада – с Финляндией

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