КХЛ представила форму на Матч звезд

представила игровые свитера и экипировку для Матча звезд 2019 года.

Форма была разработана совместно с компаниями Atributika&Club и BAUER. При ее создании использовались цвета государственного флага Республики Татарстан (красный, зеленый, белый), также был добавлен черный цвет.

Сборные сыграют в свитерах красного (Дивизион Боброва), черного (Дивизион Тарасова), зеленого (Дивизион Харламова) и белого (Дивизион Чернышева) цветов.

В рамках Недели звезд хоккея-2019 пройдет и Матч звезд ЖХЛ. Дизайн формы для сборных МХЛ и ЖХЛ также основывается на национальных символах Татарстана и цветах национального флага. Кубок Вызова пройдет в формате бело-зеленые против красных, а Матч звезд ЖХЛ — белые против зеленых.

Фото: официальный сайт