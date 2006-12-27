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    КХЛ представила форму на Матч звезд

    Теги КХЛ Матч звезд КХЛ Кубок Вызова МХЛ игровая форма Женская хоккейная лига Хоккей

    КХЛ представила игровые свитера и экипировку для Матча звезд 2019 года.

    Форма была разработана совместно с компаниями Atributika&Club и BAUER. При ее создании использовались цвета государственного флага Республики Татарстан (красный, зеленый, белый), также был добавлен черный цвет.

    Сборные сыграют в свитерах красного (Дивизион Боброва), черного (Дивизион Тарасова), зеленого (Дивизион Харламова) и белого (Дивизион Чернышева) цветов. 

    В рамках Недели звезд хоккея-2019 пройдет Кубок Вызова МХЛ и Матч звезд ЖХЛ. Дизайн формы для сборных МХЛ и ЖХЛ также основывается на национальных символах Татарстана и цветах национального флага. Кубок Вызова пройдет в формате бело-зеленые против красных, а Матч звезд ЖХЛ — белые против зеленых. 

    Фото: официальный сайт КХЛ

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