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    «Ак Барс» расторг контракт с Савиным и пожелал ему удачи

    Теги Евгений Савин Ак Барс переходы КХЛ Хоккей

    «Ак Барс» расторг соглашение с бывшим футболистом Евгением Савиным, известным сейчас в качестве автора видеоблога «КраСава».

    «Просмотровый контракт игрока с клубом расторгнут по обоюдному согласию сторон.

    Хоккейный клуб «Ак Барс» благодарит Евгения Савина за совместную работу и желает удачи игроку в дальнейшей карьере», — говорится в заявлении на официальном сайте клуба.

    Казанцы сообщили о подписании соглашения с Савиным 14 декабря. Таким образом срок действия договора составил четыре дня.

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