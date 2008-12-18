«Ак Барс» расторг контракт с Савиным и пожелал ему удачи

«Ак Барс» расторг соглашение с бывшим футболистом Евгением Савиным, известным сейчас в качестве автора видеоблога «КраСава».
«Просмотровый контракт игрока с клубом расторгнут по обоюдному согласию сторон.
Хоккейный клуб «Ак Барс» благодарит Евгения Савина за совместную работу и желает удачи игроку в дальнейшей карьере», — говорится в заявлении на официальном сайте клуба.
Казанцы сообщили о подписании соглашения с Савиным 14 декабря. Таким образом срок действия договора составил четыре дня.
Евгений Савин покинул расположение клуба. Спасибо за всё, легенда! 👍— ХК Ак Барс (@hcakbars) 18 декабря 2018 г.
До новых встреч, @KrasavaVlog 👉https://t.co/yUU5xnXVkr pic.twitter.com/s8hzazwOv0
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