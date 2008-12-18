«Ак Барс» расторг контракт с Савиным и пожелал ему удачи

расторг соглашение с бывшим футболистом Евгением Савиным, известным сейчас в качестве автора видеоблога «КраСава».

«Просмотровый контракт игрока с клубом расторгнут по обоюдному согласию сторон.

Хоккейный клуб «Ак Барс» благодарит Евгения Савина за совместную работу и желает удачи игроку в дальнейшей карьере», — говорится в заявлении на официальном сайте клуба.

Казанцы сообщили о подписании соглашения с Савиным 14 декабря. Таким образом срок действия договора составил четыре дня.

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