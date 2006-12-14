Евгений Савин: «Я на просмотре в «Ак Барсе» три дня. Надеюсь, в следующих выпусках буду с зубами»

Евгений Савин рассказал, что перед матчем против «Автомобилиста» будет три дня тренироваться с «Ак Барсом».
«Официально! Первый футболист подписавший контракт КХЛ. Я буду на просмотре 3 дня готовиться с мой командой «Ак Барс» к матчу против «Автомобилиста».
Всю внутрянку, эмоции и экшн ждите сами знаете где. Надеюсь, в следующих выпусках я буду с зубами», — написал Савин в инстаграме.
Ранее «Ак Барс» объявил о подписании контракта с бывшим футболистом, известным также в качестве автора видеоблога «КраСава».