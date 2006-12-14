Наверх
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Евгений Савин: «Я на просмотре в «Ак Барсе» три дня. Надеюсь, в следующих выпусках буду с зубами»

    Теги Евгений Савин Ак Барс КХЛ Хоккей

    Евгений Савин рассказал, что перед матчем против «Автомобилиста» будет три дня тренироваться с «Ак Барсом».

    «Официально! Первый футболист подписавший контракт КХЛ. Я буду на просмотре 3 дня готовиться с мой командой «Ак Барс» к матчу против «Автомобилиста».

    Всю внутрянку, эмоции и экшн ждите сами знаете где. Надеюсь, в следующих выпусках я буду с зубами», — написал Савин в инстаграме.

    Ранее «Ак Барс» объявил о подписании контракта с бывшим футболистом, известным также в качестве автора видеоблога «КраСава». 

    Материалы по теме

    Комментарии

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    • По дате
    • Лучшие
    • Актуальные
    • Друзья
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться