НХЛ. Ковальчук выбыл на четыре недели

Форвард Илья Ковальчук выбыл приблизительно на месяц.

Калифорнийский клуб опубликовал официальное сообщение о том, что нападающий пропустит примерно четыре недели. Россиянин перенес медицинские процедуры на голеностопе в связи с инфекцией, ему потребовалась бурсэктомия, и в ближайшее время хоккеист будет восстанавливаться.

Ковальчук занимает третье место по результативности в команде, набрав 14 (5+9) очков за 25 игр при показателе полезности «-13». До травмы форвард не совершал результативных действий в 11 матчах подряд.

Статистику Ильи Ковальчука можно посмотреть здесь.