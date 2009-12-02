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    НХЛ. Ковальчук выбыл на четыре недели

    Теги травмы Лос-Анджелес Илья Ковальчук НХЛ Хоккей

    Форвард «Лос-Анджелеса» Илья Ковальчук выбыл приблизительно на месяц.

    Калифорнийский клуб опубликовал официальное сообщение о том, что нападающий пропустит примерно четыре недели. Россиянин перенес медицинские процедуры на голеностопе в связи с инфекцией, ему потребовалась бурсэктомия, и в ближайшее время хоккеист будет восстанавливаться.

    Ковальчук занимает третье место по результативности в команде, набрав 14 (5+9) очков за 25 игр при показателе полезности «-13». До травмы форвард не совершал результативных действий в 11 матчах подряд.

    Статистику Ильи Ковальчука можно посмотреть здесь.

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