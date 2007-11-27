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    Знарок о контракте с ФХР: «Очень рад снова вернуться к работе»

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    Бывший главный тренер сборной России и СКА Олег Знарок заключил новый контракт с ФХР.

    55-летний тренер, как уже сообщалось, будет консультантом штаба сборной. В его обязанности будет входить подготовка резерва — работа с юниорскими, молодежной и олимпийской сборными.

    Основными обязанностями Знарка станут проведение тренировок для команд U-16, U-17, U-18, молодежной и олимпийской сборной в рамках национальной программы подготовки «Красная машина», консультирование тренеров системы сборных команд.

    «Мне предложили работать с юниорскими, молодежной и олимпийской сборными.

    Очень рад снова вернуться к работе. Впереди много дел по подготовке, развитию резерва.

    За время работы с национальной сборной я приобрел огромный опыт. Надеюсь применить его в работе консультантом штаба. Буду рад, если моя помощь станет вкладом в общий успех», — сказал Знарок.

    Знарок трижды выигрывал Кубок Гагарина (два раза — с московским «Динамо», один раз — со СКА), а также со сборной России он стал чемпионом мира (в 2014 году) и олимпийским чемпионом (в 2018 году).

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