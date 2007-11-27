Знарок о контракте с ФХР: «Очень рад снова вернуться к работе»

Бывший главный тренер сборной России и СКА Олег Знарок заключил новый контракт с .

55-летний тренер, как уже сообщалось, будет консультантом штаба сборной. В его обязанности будет входить подготовка резерва — работа с юниорскими, молодежной и олимпийской сборными.

Основными обязанностями Знарка станут проведение тренировок для команд U-16, U-17, U-18, молодежной и олимпийской сборной в рамках национальной программы подготовки «Красная машина», консультирование тренеров системы сборных команд.

«Мне предложили работать с юниорскими, молодежной и олимпийской сборными.

Очень рад снова вернуться к работе. Впереди много дел по подготовке, развитию резерва.

За время работы с национальной сборной я приобрел огромный опыт. Надеюсь применить его в работе консультантом штаба. Буду рад, если моя помощь станет вкладом в общий успех», — сказал Знарок.

Знарок трижды выигрывал Кубок Гагарина (два раза — с московским «Динамо», один раз — со СКА), а также со сборной России он стал чемпионом мира (в 2014 году) и олимпийским чемпионом (в 2018 году).