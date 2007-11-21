Кучеров о ситуации с контрактом Нюландера: «На его месте я бы сделал то же самое»

Форвард «Тампы» поделился мнением о ситуации с форвардом «Торонто» .

Швед не играет за «Лифс», так как не может договориться с клубом об условиях нового контракта.

«На его месте я бы сделал то же самое. Не знаю, что происходит у них в , но каждая команда хотела бы себе такого игрока.

По-прежнему считаю, что он станет великолепным игроком, отличным плеймейкером, отличным снайпером. Сейчас у каждого есть мнение на его счет, но как только он начнет играть, он всем все докажет и все разговоры будут только о хоккее. Если он считает, что он прав, то поступает правильно.

Если он не сыграет в этом году, то каждая команда захочет заполучить его в следующем. Посмотрите, какие контракты заключаются в лиге сейчас. Он невероятный игрок, и то, что ему предлагают — не для его уровня.

Уверен, что ему будут платить очень много», — сказал Кучеров.

Отметим, что в 2016 году, находясь в аналогичной ситуации, Кучеров не стал затягивать переговоры и подписал с 3-летний контракт с кэпхитом 4,77 миллиона долларов.