Кетов о зарплатах: «Есть болельщики, которые пишут негативные комментарии. Лучше б занялись чем-то полезным»

Форвард СКА Евгений Кетов ответил на вопрос о зарплатах хоккеистов.

– На днях были раскрыты зарплаты всех игроков «Автомобилиста». Вы бы хотели, чтобы болельщики узнали вашу зарплату?

– Чтобы люди говорили: «Вот он так долго не забивает, за что ему деньги дают?». Есть группа болельщиков, которые только и делают, что оставляют негативные комментарии, причем постоянно. Откуда только время берется?

Такое впечатление, что они все время сидят дома, комментируют, кто и сколько зарабатывает, а лучше бы занимались чем-то полезным. Никто же людей не заставляет сидеть дома и писать комментарии, тем более, что им за эти комментарии не платят, – сказал нападающий.

«Автомобилист», такая реакция на зарплаты – это колхоз