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    Кетов о зарплатах: «Есть болельщики, которые пишут негативные комментарии. Лучше б занялись чем-то полезным»

    Теги СКА Автомобилист болельщики Евгений Кетов КХЛ Р-Спорт Хоккей

    Форвард СКА Евгений Кетов ответил на вопрос о зарплатах хоккеистов.

    – На днях были раскрыты зарплаты всех игроков «Автомобилиста». Вы бы хотели, чтобы болельщики узнали вашу зарплату?

    – Чтобы люди говорили: «Вот он так долго не забивает, за что ему деньги дают?». Есть группа болельщиков, которые только и делают, что оставляют негативные комментарии, причем постоянно. Откуда только время берется?

    Такое впечатление, что они все время сидят дома, комментируют, кто и сколько зарабатывает, а лучше бы занимались чем-то полезным. Никто же людей не заставляет сидеть дома и писать комментарии, тем более, что им за эти комментарии не платят, – сказал нападающий.

    «Автомобилист», такая реакция на зарплаты – это колхоз

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