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    «Автомобилист»: «На клуб ведется спланированная информационная атака. Данные о доходах хоккеистов недостоверны»

    Теги Автомобилист КХЛ Спорт-Экспресс Хоккей

    «Автомобилист» выступил с обращением к болельщикам.

    «Подошла к концу первая часть регулярного чемпионата КХЛ-2018/19. Впервые за многолетнюю историю хоккея в Екатеринбурге наша команда встречает осеннюю паузу в чемпионате на первом месте в турнирной таблице КХЛ! Мы благодарны за поддержку, которую получаем от вас на каждом домашнем и гостевом матче нашей команды!

    Одновременно с этим с возмущением отмечаем, что в последние дни резко увеличилось не имеющее ничего общего со спортом давление на хоккейный клуб «Автомобилист», на наш клуб в эти дни ведется спланированная информационная атака.

    Мы являемся свидетелями целой серии предвзятых материалов, вполне возможно носящих заказной характер. Большая часть из этих материалов вышла в печатной, электронной и видеоверсии издания «Спорт-Экспресс». Данное издание без каких-либо официальных ссылок на источники опубликовало недостоверные данные о доходах хоккеистов, допуская при этом некорректные, пренебрежительные высказывания об отдельных игроках и руководителях нашей команды. «Видимо, не умеют проигрывать хваленые канадские профессионалы».

    На основании договора об участии в чемпионате, клубы и лига несут друг перед другом взаимную ответственность о нераспространении конфиденциальной информации, полученной друг от друга при исполнении договора и Регламента КХЛ.

    В связи с этим сообщаем, что хоккейный клуб «Автомобилист», следуя принципам корпоративной этики, не вправе давать никаких комментариев по финансовым вопросам, связанным с хоккеистами нашей команды и других команд-участниц КХЛ. Любая непроверенная или предвзятая информация способна нанести большой ущерб деловой репутации любого клуба и лиги в целом.

    В данный момент юридическая служба «Автомобилиста» занимается оценкой возможного ущерба нашему клубу и его игрокам вследствие данной серии публикаций, мы оставляем за собой право обращения в дисциплинарные органы лиги и в государственные судебные органы в случае установления фактов ущерба.

    Мы требуем от всех участников хоккейного процесса в Континентальной хоккейной лиге, включая аккредитованные в КХЛ средства массовой информации, уважительно относиться к нашему клубу и его игрокам, руководствоваться в своей деятельности нормами Регламента и элементарной человеческой этики», – говорится в заявлении «Автомобилиста». 

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