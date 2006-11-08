НХЛ. Малкин был удален до конца матча с «Вашингтоном» за атаку в голову Оши

Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин провел неудачный матч против «Вашингтона» (1:2).
32-летний россиянин не набрал очки в третьей игре подряд.
В начале третьего периода он был удален до конца матча за удар в голову Ти Джея Оши, который смог продолжить игру и забросил победную шайбу.
Кроме того, при счете 1:0 в пользу «Питтсбурга» в начале второго периода Малкин мог удвоить преимущество, но не попал в пустые ворота с близкого расстояния.
Всего он нанес два броска в створ и выиграл шесть вбрасываний из 10.