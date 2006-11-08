НХЛ. Малкин был удален до конца матча с «Вашингтоном» за атаку в голову Оши

Форвард «Питтсбурга» провел неудачный матч против «Вашингтона» (1:2).

32-летний россиянин не набрал очки в третьей игре подряд.

В начале третьего периода он был удален до конца матча за удар в голову , который смог продолжить игру и забросил победную шайбу.

Кроме того, при счете 1:0 в пользу в начале второго периода Малкин мог удвоить преимущество, но не попал в пустые ворота с близкого расстояния.

Всего он нанес два броска в створ и выиграл шесть вбрасываний из 10.