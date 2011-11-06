Третьяк об уходе Фазеля в 2020 году: «Не знаю, кто пойдет на выборы президента ИИХФ, но точно не я»

Президент ФХР Владислав Третьяк заявил, что не собирается претендовать на пост президента , который станет вакантным в 2020 году после завершения срока полномочий .

68-летний швейцарец ранее неоднократно заявлял, что очередной срок станет для него последним. Он руководит международной федерацией с 1994 года.

«Подавать заявку не собирался и не буду. Считаю, что это решение Фазеля – большая потеря для международной федерации.

Я ему говорил, что он должен был довести дело до Олимпиады в Пекине, однако это его личное решение. Не знаю, кто пойдет на выборы, но точно не я», – сказал Третьяк.