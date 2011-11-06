Наверх
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Третьяк об уходе Фазеля в 2020 году: «Не знаю, кто пойдет на выборы президента ИИХФ, но точно не я»

    Теги ФХР ИИХФ Владислав Третьяк Рене Фазель ТАСС Хоккей

    Президент ФХР Владислав Третьяк заявил, что не собирается претендовать на пост президента ИИХФ, который станет вакантным в 2020 году после завершения срока полномочий Рене Фазеля

    68-летний швейцарец ранее неоднократно заявлял, что очередной срок станет для него последним. Он руководит международной федерацией с 1994 года. 

    «Подавать заявку не собирался и не буду. Считаю, что это решение Фазеля – большая потеря для международной федерации.

    Я ему говорил, что он должен был довести дело до Олимпиады в Пекине, однако это его личное решение. Не знаю, кто пойдет на выборы, но точно не я», – сказал Третьяк.

    Зарегистрируйся и получи бесплатные призы: клюшка, свитер, шайба с эмблемой любимого клуба КХЛ!

     

    Комментарии

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    • По дате
    • Лучшие
    • Актуальные
    • Друзья
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться