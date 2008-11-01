Дадонов о Кулемине: «Сколько людей из России живет в США. Всех предателями назвать?»

Нападающий «Флориды» Евгений Дадонов прокомментировал ситуацию с получением канадского гражданства Николаем Кулеминым.

– Как относитесь к истории с Кулеминым? Хотели бы, чтобы ваши дети тоже получили американское гражданство и образование?

– На самом деле они оба у меня и родились в Америке, так что у них паспорта уже есть. Поэтому большой задачи, чтобы они гражданство получили, у меня нет (смеется). А дальше – как сложится. Знаю, что многие отводят детей в американскую школу, после чего они толком по-русски не могут говорить. Не знаю, как у нас будет.

– В России многие называют Кулемина предателем.

– Какой предатель? За сборную России он всегда играет. Нужно учитывать не только его мнение, но и жены, и как лучше для детей будет. А так – сколько людей из России живет в США. Всех предателями назвать что ли? – сказал Дадонов.

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