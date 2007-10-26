Кулемин добился нового суда о получении канадского гражданства

Федеральный суд Канады назначил новое заседание по делу бывшего нападающего «Торонто» Николая Кулемина, который хочет получить канадское гражданство.

Впервые Кулемин и его супруга подали запрос на получение гражданства в декабре 2014 года. Слушание было назначено на осень 2017-го. Хоккеист в своем прошении делал упор на период жизни в Канаде с декабря 2010 года по декабрь 2014-го.

Тогда судья отклонил прошение хоккеиста, отметив, что он недостаточно много времени проводил в Канаде. В частности, во время локаута в сезоне-2012/13 32-летний форвард вернулся в Россию и выступал за «Магнитку».

Однако Кулемин решил оспорить это решение. Его защита подчеркивала, что «человек может оставаться резидентом Канады даже в свое отсутствие, если у него остается сильная связь со страной».

Отмечались волонтерская деятельность россиянина с небольшими местными хоккейными командами, его деловые интересы в Торонто, недвижимость в городе и социальные связи.

Федеральный суд согласился с доводами и отменил прежнее решение. По словам адвоката Кулемина Льва Абрамовича, на данный момент пока неизвестно, когда состоится новое заседание.

Абрамович также отметил, что, несмотря на то, что правила по получению гражданства в 2015 году в Канаде изменились и стали более прозрачными, дело Кулемина будет рассматриваться по старым правилам.

В настоящее время 32-летний форвард выступает в КХЛ за магнитогорский «Металлург».