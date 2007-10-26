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    Кулемин добился нового суда о получении канадского гражданства

    Теги Металлург Мг Торонто Николай Кулемин НХЛ КХЛ политика Хоккей

    Федеральный суд Канады назначил новое заседание по делу бывшего нападающего «Торонто» Николая Кулемина, который хочет получить канадское гражданство.

    Впервые Кулемин и его супруга подали запрос на получение гражданства в декабре 2014 года. Слушание было назначено на осень 2017-го. Хоккеист в своем прошении делал упор на период жизни в Канаде с декабря 2010 года по декабрь 2014-го.

    Тогда судья отклонил прошение хоккеиста, отметив, что он недостаточно много времени проводил в Канаде. В частности, во время локаута в сезоне-2012/13 32-летний форвард вернулся в Россию и выступал за «Магнитку».

    Однако Кулемин решил оспорить это решение. Его защита подчеркивала, что «человек может оставаться резидентом Канады даже в свое отсутствие, если у него остается сильная связь со страной».

    Отмечались волонтерская деятельность россиянина с небольшими местными хоккейными командами, его деловые интересы в Торонто, недвижимость в городе и социальные связи. 

    Федеральный суд согласился с доводами и отменил прежнее решение. По словам адвоката Кулемина Льва Абрамовича, на данный момент пока неизвестно, когда состоится новое заседание.

    Абрамович также отметил, что, несмотря на то, что правила по получению гражданства в 2015 году в Канаде изменились и стали более прозрачными, дело Кулемина будет рассматриваться по старым правилам. 

    В настоящее время 32-летний форвард выступает в КХЛ за магнитогорский «Металлург».

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