Вице-президент КХЛ: «Переговоры о вступлении в лигу клуба из Лондона приостановлены из-за политической ситуации»

Вице-президент КХЛ Георгий Кобылянский рассказал о возможности появления в лиге клубов из Западной Европы.

«В Париже мы беседовали с президентом французской федерации хоккея. Он поддержал нашу идею и хочет что-нибудь организовать. Мы общаемся на уровне министерств спорта, но нам нужны хорошие инвесторы. Французы могут провести только 22-23 игры во дворце спорта «Берси», остальные матчи можно провести в Марселе или Шамони.

Что касается Лондона, у нас есть инвесторы, но нужно двигаться маленькими шагами. У нас был плохой опыт с пражским «Левом». На данный момент мы приостановили переговоры из-за политической ситуации.

Клуб из Милана также может вступить в КХЛ, когда там появится новая арена», – рассказал Кобылянский.

Также чиновник сообщил, что в случае вступления в КХЛ западноевропейских клубов лигу могут разделить на три дивизиона.