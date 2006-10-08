Наверх
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Вице-президент КХЛ: «Переговоры о вступлении в лигу клуба из Лондона приостановлены из-за политической ситуации»

    Теги КХЛ политика Георгий Кобылянский Хоккей

    Вице-президент КХЛ Георгий Кобылянский рассказал о возможности появления в лиге клубов из Западной Европы.

    «В Париже мы беседовали с президентом французской федерации хоккея. Он поддержал нашу идею и хочет что-нибудь организовать. Мы общаемся на уровне министерств спорта, но нам нужны хорошие инвесторы. Французы могут провести только 22-23 игры во дворце спорта «Берси», остальные матчи можно провести в Марселе или Шамони. 

    Что касается Лондона, у нас есть инвесторы, но нужно двигаться маленькими шагами. У нас был плохой опыт с пражским «Левом». На данный момент мы приостановили переговоры из-за политической ситуации.

    Клуб из Милана также может вступить в КХЛ, когда там появится новая арена», – рассказал Кобылянский.

    Также чиновник сообщил, что в случае вступления в КХЛ западноевропейских клубов лигу могут разделить на три дивизиона.

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться