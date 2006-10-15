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    НХЛ. «Торонто» предлагает Нюландеру контракт на 4 года и около 20 млн долларов, обмен пока не обсуждается

    Теги Торонто Брендан Шенахан НХЛ Ник Кипреос Вильям Нюландер Кайл Дубас Хоккей

    «Торонто» продолжает вести переговоры с форвардом Вильямом Нюландером, находящимся в статусе ограниченно свободного агента. 

    Аналитик Sportsnet Ник Кипреос сообщает, что клуб предлагает 22-летнему шведу 4-летний контракт общей суммой меньше 20 миллионов долларов (меньше 5 млн в среднем за год). 

    Отмечается, что переговоры продолжаются, хотя на данный момент не близки к завершению. Тем не менее, игрок пока что не просил обмена, и клуб тоже не собирается его менять. 

    В прошлом сезоне Нюландер набрал 61 (20+41) очко в 82 матчах регулярного чемпионата при полезности «+21». В 7 матчах плей-офф набрал 4 (1+3) очка. 

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