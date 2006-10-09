Степан Захарчук: «Это было неумышленно. Хочу приехать к Пеньковскому в больницу и извиниться»

Защитник «Адмирала» Степан Захарчук прокомментировал решение о своей 15-матчевой дисквалификации за удар в голову нападающего «Трактора» Артема Пеньковского.

У форварда диагностирован перелом челюсти и открытая черепно-мозговая травма. Он может выбыть до конца сезона.

«Болезненно воспринял наказание в 15 матчей, никогда в жизни никому не хотел наносить травму, так, к сожалению, случилось. Это было неумышленно, хочу пожелать Артему скорейшего выздоровления.

Я очень переживаю, что так все получилось. Хочу приехать к нему в больницу и принести ему извинения. Ситуация очень неприятная, я очень разочарован, что так случилось», – сказал Захарчук.