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    Степан Захарчук: «Это было неумышленно. Хочу приехать к Пеньковскому в больницу и извиниться»

    Теги Трактор дисквалификации КХЛ Степан Захарчук Адмирал Артем Пеньковский Р-Спорт Хоккей

    Защитник «Адмирала» Степан Захарчук прокомментировал решение о своей 15-матчевой дисквалификации за удар в голову нападающего «Трактора» Артема Пеньковского.

    У форварда диагностирован перелом челюсти и открытая черепно-мозговая травма. Он может выбыть до конца сезона.

    «Болезненно воспринял наказание в 15 матчей, никогда в жизни никому не хотел наносить травму, так, к сожалению, случилось. Это было неумышленно, хочу пожелать Артему скорейшего выздоровления.

    Я очень переживаю, что так все получилось. Хочу приехать к нему в больницу и принести ему извинения. Ситуация очень неприятная, я очень разочарован, что так случилось», – сказал Захарчук.

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