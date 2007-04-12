Советник ИИХФ: «Ковальчук просил Путина подарить олимпийцам машины за победу на Играх. Не Знарок»

Журналист и советник ИИХФ Всеволод Кукушкин рассказал, что бывший главный тренер сборной России Олег Знарок не поднимал тему призовых машин за победу на Олимпиаде.

«О том, что Олег уходит из сборной после Игр, он говорил лично мне еще до того, как команда отправилась в .

Примерно тогда же я спросил Воробьева, который входил в тренерский штаб Знарка, имеются ли у него планы по работе в сборной на последующие месяцы, если команду покинет главный тренер. Он не стал вдаваться в подробности, но ответил, что да, такие планы есть.

Что касается подаренных призовых машин, Знарок, насколько мне известно, вообще не поднимал эту тему.

Об этом президента страны напрямую попросил на встрече Путина с олимпийцами. Президент пообещал, что рассмотрит этот вопрос», – заявил Кукушкин.

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