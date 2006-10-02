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    Крикунов возглавит «Динамо», Воробьев останется в тренерском штабе

    Теги Владимир Воробьев Владимир Крикунов КХЛ Динамо Спорт-Экспресс Хоккей

    В тренерском штабе московского «Динамо» в ближайшее время произойдут перестановки, сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Алексей Шевченко. 

    Нынешний главный тренер Владимир Воробьев будет переведен на должность ассистента, а его преемником станет Владимир Крикунов

    Еще одним помощником 68-летнего специалиста станет Анатолий Антипов.

    Сообщалось, что первые переговоры «Динамо» с Крикуновым состоялись еще в начале сентября. 

    Последним местом его работы был «Автомобилист». Ранее Крикунов уже работал с «Динамо», а в сезоне-2004/05 выиграл с командой чемпионат России. 

    Владимир Крикунов: «Мы переговорили с «Динамо». Все может решиться в течение сегодняшнего дня»

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