Крикунов возглавит «Динамо», Воробьев останется в тренерском штабе

В тренерском штабе московского в ближайшее время произойдут перестановки, сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Алексей Шевченко.

Нынешний главный тренер Владимир Воробьев будет переведен на должность ассистента, а его преемником станет .

Еще одним помощником 68-летнего специалиста станет Анатолий Антипов.

Сообщалось, что первые переговоры с Крикуновым состоялись еще в начале сентября.

Последним местом его работы был «Автомобилист». Ранее Крикунов уже работал с «Динамо», а в сезоне-2004/05 выиграл с командой чемпионат России.

Владимир Крикунов: «Мы переговорили с «Динамо». Все может решиться в течение сегодняшнего дня»