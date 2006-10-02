Крикунов возглавит «Динамо», Воробьев останется в тренерском штабе

В тренерском штабе московского «Динамо» в ближайшее время произойдут перестановки, сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Алексей Шевченко.
Нынешний главный тренер Владимир Воробьев будет переведен на должность ассистента, а его преемником станет Владимир Крикунов.
Еще одним помощником 68-летнего специалиста станет Анатолий Антипов.
Сообщалось, что первые переговоры «Динамо» с Крикуновым состоялись еще в начале сентября.
Последним местом его работы был «Автомобилист». Ранее Крикунов уже работал с «Динамо», а в сезоне-2004/05 выиграл с командой чемпионат России.
Владимир Крикунов: «Мы переговорили с «Динамо». Все может решиться в течение сегодняшнего дня»