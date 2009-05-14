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    «Трактор» расторгнет контракт с защитником Мамаевым. Он расходится с дочерью директора клуба

    Теги Трактор возможные переходы светская хроника КХЛ Иван Сеничев Данил Мамаев Хоккей

    Защитник Данил Мамаев покинет «Трактор», сообщает корреспондент «Р-Спорт» Семен Галькевич‏.

    «Не хочется в это верить, но меня уверяют, что «Трактор» расторгает Мамаева. Говорят, расходится с дочерью директора.

    Инстаграм переименован. Все фото с №9 удалены. Это конец», – написал Галькевич‏ в своем твиттере.

    Мамаев в июне 2017 года женился на Елизавете Сеничевой, дочери бывшего вице-губернатора Челябинской области, а ныне директора «Трактора» Ивана Сеничева.

    В нынешнем сезоне 24-летний хоккеист набрал 3 (0+3) очка в 49 матчах КХЛ. В двух играх плей-офф он не набрал результативных баллов.

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