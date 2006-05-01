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    «Амур» обменял Бывальцева и Ли в СКА на денежную компенсацию

    Теги СКА Амур переходы Александр Филиппенко КХЛ Олег Ли Алексей Бывальцев Хоккей

    Нападающие «Амура» Алексей Бывальцев и Олег Ли перешли в СКА в обмен на денежную компенсацию.

    Об этом сообщил первый вице-президент «Амура» Александр Филиппенко.

    «Мы подписали соглашение со СКА о переходе этих хоккеистов за денежную компенсацию», – сказал Филиппенко.

    В прошедшем сезоне Бывальцев стал лучшим бомбардиром хабаровского клуба в регулярном чемпионате КХЛ, набрав 43 (19+24) очка в 56 матчах. В плей-офф сыграл 5 игр и не отметился баллами.

    В активе Ли 29 (10+19) очков в 54 играх. В 5 встречах плей-офф сделал одну голевую передачу.

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