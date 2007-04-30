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    Генменеджер «Рейнджерс»: «Мы связывались с агентом Ковальчука. Посмотрим, что произойдет»

    Теги СКА возможные переходы Рейнджерс Илья Ковальчук НХЛ Джей Гроссман КХЛ Джефф Гортон Хоккей

    Генеральный менеджер «Рейнджерс» Джефф Гортон подтвердил интерес к форварду СКА Илье Ковальчуку.

    По словам Гортона, клуб контактировал с агентом Джеем Гроссманом, который ведет дела 35-летнего россиянина.

    «Мы связывались с ним. Справедливости ради, стоит сказать, что в будущем мы еще раз рассмотрим этот вопрос. Посмотрим, что произойдет», – сказал Гортон.

    В начале апреля сообщалось, что Ковальчук договорился о контракте с «Рейнджерс» на 6 миллионов долларов.

    Переход может состояться 1 июля – в день открытия рынка свободных агентов в НХЛ.

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