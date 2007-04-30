Генменеджер «Рейнджерс»: «Мы связывались с агентом Ковальчука. Посмотрим, что произойдет»

Генеральный менеджер Джефф Гортон подтвердил интерес к форварду СКА Илье Ковальчуку.

По словам Гортона, клуб контактировал с агентом Джеем Гроссманом, который ведет дела 35-летнего россиянина.

«Мы связывались с ним. Справедливости ради, стоит сказать, что в будущем мы еще раз рассмотрим этот вопрос. Посмотрим, что произойдет», – сказал Гортон.

В начале апреля сообщалось, что Ковальчук договорился о контракте с на 6 миллионов долларов.

Переход может состояться 1 июля – в день открытия рынка свободных агентов в НХЛ.

Ковальчук снова собрался в НХЛ. Теперь точно