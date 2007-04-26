Матч «Динамо» – «СКА-Нева» стал шестым по продолжительности в истории мирового хоккея

Пятый матч финала плей-офф между питерским «Динамо» и «СКА-Невой» (3:4 6ОТ) стал самым продолжительным в отечественной истории хоккея.

Команды сыграли шесть овертаймов и провели на льду 163 минуты и 36 секунд. В мировом хоккее это шестой результат.

Рекорд в прошлом году установили «Сторхамар» и «Спарта» (2:1) в чемпионате Норвегии – 217 минут 14 секунд.

Самые продолжительные матчи в мировом хоккее:

1. 217 минут 14 секунд. Чемпионат Норвегии-2017. «Сторхамар» – «Спарта» – 2:1.

2. 176 минут 30 секунд. НХЛ-1936. «Монреаль Мэрунс» – «Детройт» – 0:1.

3. 168 минут 16 секунд. Чемпионат Германии-2008. «Кельн» – «Мангейм» – 5:4.

4. 165 минут 11 секунд. Чемпионат Белоруси-2015. «Гомель» – «Юность» – 1:2.

5. 164 минуты 46 секунд. НХЛ-1933. «Торонто» – «Бостон» – 1:0.

6. 163 минуты 36 секунд. ВХЛ-2018. «Динамо» (СПб) – – 3:4.

ВХЛ. Финал. Петербургское «Динамо» уступило «СКА-Неве» в 6-м овертайме. Матч продолжался 7 часов