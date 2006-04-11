НХЛ. Тарасенко пропустит 4-6 месяцев из-за травмы плеча

Нападающий «Сент-Луиса» выбыл на длительный срок из-за травмы плеча.

Генеральный менеджер клуба Даг Армстронг сообщил, что 26-летнему россиянину на восстановление потребуется от четырех до шести месяцев.

«Нужна операция. История, как у Берглунда и Сэнфорда. К сожалению, у нас есть время («Сент-Луис» не вышел в плей-офф впервые с 2011 года – прим. Sports,ru), чтобы вылечить парня.

Восстановление после операции на плече обычно занимает от четырех до шести месяцев. Так что речь идет о начале тренировочного лагеря или начале сезона», – сказал Армстронг.

В регулярном чемпионате НХЛ-2017/18 Тарасенко стал лучшим снайпером команды (33 шайбы) и занял второе место по очкам (66) при показателе полезности «+15» и 17 минутах штрафного времени.