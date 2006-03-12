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    Андрей Назаров: «Игры были достойные, никто не хотел встать в коленно-локтевую»

    Теги Нефтехимик Трактор Андрей Назаров КХЛ Кубок Гагарина

    Главный тренер «Нефтехимика» Андрей Назаров подвел итоги пятого матча серии с «Трактором» (3:4) розыгрыша Кубка Гагарина (1-4).

    «Хочу поздравить коллегу с победой, с проходом в следующий раунд, пожелать удачи «Трактору». По серии в основном благодарен ребятам, тяжелые были игры.

    Из пяти матчей в целом провалили только один – вторую игру, непонятно что-то там у нас получилось. Бились, старались, где-то что-то не получалось.

    Так и не нашли ключ к вратарю, всегда забивали на один гол меньше. Благодарен ребятам за самоотдачу, старались. Готовимся к следующему сезону.

    Тяжело сейчас давать оценки сезону. Ребята бились, старались. Были положительные моменты, были отрицательные. Это хоккей. В плей-офф игры были достойные, никто не хотел встать в коленно-локтевую, как принято говорить.

    Все бились до конца, претензий ни к кому нет. «Трактор» был сильнее, всегда выигрывал на одну шайбу больше», – сказал Назаров.

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