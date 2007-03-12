Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьedit-blackdeletefollow-blackinfoCombined ShapeИскатьplususeric_avatar_placeholderusersview
    Мобильные приложения
    Sports.ru
    baltika

    НХЛ. Лайне вошел в топ-5 по голам за всю историю среди игроков до 20 лет. Он сравнялся с Гретцки и обошел Кросби

    Теги Сидни Кросби Уэйн Гретцки НХЛ Виннипег Брайан Беллоуз Джимми Карсон Патрик Лайне

    Форвард «Виннипега» Патрик Лайне забил гол в матче с «Филадельфией» (1:2). 

    Он позволил 19-летнему финну войти в топ-5 по голам в возрасте до 20 лет за всю историю НХЛ - у него их стало 76. Он сравнялся с Брайаном Беллоузом (рекордсмен среди вингеров) и Уэйном Гретцки, а также обошел Сидни Кросби (75 голов). 

    Рекорд принадлежит Джимми Карсону (92 гола). 

    Александр Овечкин до 20 лет в НХЛ не играл. 

    Отметим, что все голы Лайне в текущем регулярном чемпионате идут в зачет этой таблицы – 20 лет ему исполнится 19 апреля. 

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться