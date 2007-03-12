НХЛ. Лайне вошел в топ-5 по голам за всю историю среди игроков до 20 лет. Он сравнялся с Гретцки и обошел Кросби

Форвард Патрик Лайне забил гол в матче с «Филадельфией» (1:2).

Он позволил 19-летнему финну войти в топ-5 по голам в возрасте до 20 лет за всю историю - у него их стало 76. Он сравнялся с Брайаном Беллоузом (рекордсмен среди вингеров) и Уэйном Гретцки, а также обошел (75 голов).

Рекорд принадлежит Джимми Карсону (92 гола).

Александр Овечкин до 20 лет в НХЛ не играл.

Отметим, что все голы Лайне в текущем регулярном чемпионате идут в зачет этой таблицы – 20 лет ему исполнится 19 апреля.