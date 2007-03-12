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    Руководитель ОКХЛ о нападении Коваленко на судью: «Ударить судью – это все равно что ударить ребенка»

    Теги ФХР судьи происшествия Андрей Коваленко Владислав Киселев КХЛ

    Руководитель Объединенной корпоративной хоккейной лиги Сергей Смирнов прокомментировал нападению на судью главы профсоюза игроков Андрея Коваленко.

    «У арбитра реальное сотрясение мозга, самочувствие его не очень хорошее. Решение спортивно-дисциплинарной комиссии нашего турнира звучит следующим образом: бессрочно дисквалифицировать Андрея Коваленко в рамках турнира и ходатайствовать перед ФХР и КХЛ о том, чтобы они дали оценку прошедшему инциденту.

    Мы считаем, что этот поступок должен быть осужден: если позволить себе бить арбитров, то с развитием хоккея в России можно заканчивать и в судейство больше никто не пойдет. У нас был огромный спад в 90-е, когда был беспредел на льду, а любительские команды «стрелки» забивали, после чего у нас никто в судейство вообще не шел.

    Поймите, что ударить судью – это ударить беззащитного человека. За тобой в команде 20 человек: ты в форме, экипировке, с клюшкой, а перед тобой безоружный человек, за которым никого нет. Ударить судью – это все равно что ударить ребенка, и это поступок, возмутительный до безобразия.

    У хоккейной общественности мнение об этом однозначное – я в течение половины суток после произошедшего получил около тысячи звонков, и у всех однозначная оценка этого события. Понятно, что если пройдет какое-то время, человек осознает свой поступок, и команда будет за него ходатайствовать, то можно будет вернуться к пересмотру этого решения, но пока никакого раскаяния не видно.

    Эти разговоры о том, что я его не бил, а только ткнул. Там был реальный нокаутирующий удар в челюсть – даже публика, которая присутствовала на матче, была в шоке», – сказал Смирнов.

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