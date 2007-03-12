Руководитель ОКХЛ о нападении Коваленко на судью: «Ударить судью – это все равно что ударить ребенка»

Руководитель Объединенной корпоративной хоккейной лиги Сергей Смирнов прокомментировал нападению на судью главы профсоюза игроков .

«У арбитра реальное сотрясение мозга, самочувствие его не очень хорошее. Решение спортивно-дисциплинарной комиссии нашего турнира звучит следующим образом: бессрочно дисквалифицировать Андрея Коваленко в рамках турнира и ходатайствовать перед ФХР и о том, чтобы они дали оценку прошедшему инциденту.

Мы считаем, что этот поступок должен быть осужден: если позволить себе бить арбитров, то с развитием хоккея в России можно заканчивать и в судейство больше никто не пойдет. У нас был огромный спад в 90-е, когда был беспредел на льду, а любительские команды «стрелки» забивали, после чего у нас никто в судейство вообще не шел.

Поймите, что ударить судью – это ударить беззащитного человека. За тобой в команде 20 человек: ты в форме, экипировке, с клюшкой, а перед тобой безоружный человек, за которым никого нет. Ударить судью – это все равно что ударить ребенка, и это поступок, возмутительный до безобразия.

У хоккейной общественности мнение об этом однозначное – я в течение половины суток после произошедшего получил около тысячи звонков, и у всех однозначная оценка этого события. Понятно, что если пройдет какое-то время, человек осознает свой поступок, и команда будет за него ходатайствовать, то можно будет вернуться к пересмотру этого решения, но пока никакого раскаяния не видно.

Эти разговоры о том, что я его не бил, а только ткнул. Там был реальный нокаутирующий удар в челюсть – даже публика, которая присутствовала на матче, была в шоке», – сказал Смирнов.