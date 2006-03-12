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    Андре Петерссон: «Даем «Салавату» слишком много возможностей, а свои шансы не реализуем»

    Теги Авангард Салават Юлаев КХЛ Кубок Гагарина Андре Петерссон

    Нападающий «Авангарда» Андре Петерссон подвел итоги пятого матча серии против «Салавата Юлаева» (1:2) 1-го раунда Кубка Гагарина (2-3).

    - Что можешь сказать о сегодняшнем матче?

    – Мы совершили все те же ошибки: слишком много удалялись, позволили противнику получить преимущество в две шайбы.

    После этого они уже могли играть в оборонительный хоккей. У нас не получалось забить и мы слишком часто ошибались на льду.

    - Можно сказать, что игра «Салавата» изменилась? Если да, то каким образом?

    – Не сказал бы. Играют они все так же. Просто они ловят нас на наших же ошибках. Они хороши в большинстве.

    Поэтому не могу сказать, что их игра как-то изменилась, это мы даем им слишком много возможностей, а свои шансы не реализуем в забитые голы.

    - Как думаешь, могли ли мы забить второй гол в третьем периоде после того, как тебе удалось забросить шайбу?

    – Да, шансы были. Мы создаем моменты, и это хорошо. Но вот довести до гола не получается.

    - Чего ждать от игры в Омске?

    – Будем забивать, совершать меньше ошибок, меньше удаляться – и тогда сможем победить.

    - Возможно, нам следует играть агрессивнее? И есть ли силы на это?

    – Я думаю, нам нужно играть грамотнее. В плей-офф именно это играет ключевую роль: действовать грамотнее, чем твой противник.

    Сегодня, на мой взгляд, у нас это не получилось. Но мы должны быть умнее на льду, если хотим победить, – сказал Петерссон.

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