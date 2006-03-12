Андре Петерссон: «Даем «Салавату» слишком много возможностей, а свои шансы не реализуем»

Нападающий Андре Петерссон подвел итоги пятого матча серии против (1:2) 1-го раунда Кубка Гагарина (2-3).

- Что можешь сказать о сегодняшнем матче?

– Мы совершили все те же ошибки: слишком много удалялись, позволили противнику получить преимущество в две шайбы.

После этого они уже могли играть в оборонительный хоккей. У нас не получалось забить и мы слишком часто ошибались на льду.

- Можно сказать, что игра «Салавата» изменилась? Если да, то каким образом?

– Не сказал бы. Играют они все так же. Просто они ловят нас на наших же ошибках. Они хороши в большинстве.

Поэтому не могу сказать, что их игра как-то изменилась, это мы даем им слишком много возможностей, а свои шансы не реализуем в забитые голы.

- Как думаешь, могли ли мы забить второй гол в третьем периоде после того, как тебе удалось забросить шайбу?

– Да, шансы были. Мы создаем моменты, и это хорошо. Но вот довести до гола не получается.

- Чего ждать от игры в Омске?

– Будем забивать, совершать меньше ошибок, меньше удаляться – и тогда сможем победить.

- Возможно, нам следует играть агрессивнее? И есть ли силы на это?

– Я думаю, нам нужно играть грамотнее. В плей-офф именно это играет ключевую роль: действовать грамотнее, чем твой противник.

Сегодня, на мой взгляд, у нас это не получилось. Но мы должны быть умнее на льду, если хотим победить, – сказал Петерссон.