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    Герман Титов: «Пока не получается играть все 60 минут, первые минуты этой серии мы полностью проваливаем»

    Теги Авангард Салават Юлаев КХЛ Кубок Гагарина Герман Титов Кирилл Семенов

    Главный тренер «Авангарда» Герман Титов подвел итоги пятого матча серии против «Салавата Юлаева» (1:2) 1-го раунда Кубка Гагарина (2-3).

    – Хочу поздравить соперника с победой. Предупреждали, но опять дисциплина подвела. У команды в начале первого периода три удаления подряд. Пропустили гол.

    Потом перестроились, начали лучше двигаться, но завершение атак подвело. У нас есть еще шанс. Поедем домой, забудем эту игру, поразмыслим и будем готовиться к матчу 12 марта.

    - «Авангард» хорошо начал третий период и провел его лучше, чем два предыдущих. Почему вашей команде не удается ровно играть весь матч?

    – Пока не получается играть все 60 минут, как я от них требую. Не знаю, разминка проходит хорошо, предпосылок никаких нет, но первые минуты этой серии мы полностью проваливаем.

    Потом команда преображается, и физических кондиций достаточно: мы начинаем больше давить, лезем на ворота. Делаем то, чего не было в первых двух периодах.

    - Семенов будет как-то наказан за удаление в чужой зоне за полторы минуты до конца третьего периода?

    – Это внутренняя кухня команды. Конечно, такие удаления непростительны. Мы уже хотели менять вратаря, и тут остались практически без шансов на спасение, – сказал Титов.

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