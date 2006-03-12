Герман Титов: «Пока не получается играть все 60 минут, первые минуты этой серии мы полностью проваливаем»

Главный тренер «Авангарда» Герман Титов подвел итоги пятого матча серии против «Салавата Юлаева» (1:2) 1-го раунда Кубка Гагарина (2-3).
– Хочу поздравить соперника с победой. Предупреждали, но опять дисциплина подвела. У команды в начале первого периода три удаления подряд. Пропустили гол.
Потом перестроились, начали лучше двигаться, но завершение атак подвело. У нас есть еще шанс. Поедем домой, забудем эту игру, поразмыслим и будем готовиться к матчу 12 марта.
- «Авангард» хорошо начал третий период и провел его лучше, чем два предыдущих. Почему вашей команде не удается ровно играть весь матч?
– Пока не получается играть все 60 минут, как я от них требую. Не знаю, разминка проходит хорошо, предпосылок никаких нет, но первые минуты этой серии мы полностью проваливаем.
Потом команда преображается, и физических кондиций достаточно: мы начинаем больше давить, лезем на ворота. Делаем то, чего не было в первых двух периодах.
- Семенов будет как-то наказан за удаление в чужой зоне за полторы минуты до конца третьего периода?
– Это внутренняя кухня команды. Конечно, такие удаления непростительны. Мы уже хотели менять вратаря, и тут остались практически без шансов на спасение, – сказал Титов.