Илья Зубов: «Хотим закончить серию в Омске»

Нападающий «Салавата Юлаева» Илья Зубов поделился эмоциями после пятого матча с (2:1) 1-го раунда Кубка Гагарина (3-2).

– Все все понимают. Счет в серии был равным, поэтому необходимо было выигрывать, чтобы повести в счете. Надеемся, что нам осталось сделать крайний шаг, и мы хотим закончить серию в Омске.

Сегодня все ребята – молодцы, все отработали. Кемппаинен – молодец, забил два хороших гола и мы победили.

- С каждым матчем серии забивается все меньше шайб. Команды стали строже действовать в обороне?

– Наверное, да. Стали больше уделять внимание обороне. Мы понимаем, что открытый хоккей зрителям нравится, но нас это не особо устраивает.

- Илья, вы пропустили один из матчей серии. Как смотрелась игра с трибун?

– Скажу так: на льду чувствуешь себя лучше, чем на трибуне, – сказал Зубов.