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    Илья Зубов: «Хотим закончить серию в Омске»

    Теги Авангард Салават Юлаев Илья Зубов КХЛ Кубок Гагарина Йонас Кемппаинен

    Нападающий «Салавата Юлаева» Илья Зубов поделился эмоциями после пятого матча с «Авангардом» (2:1) 1-го раунда Кубка Гагарина (3-2).

    – Все все понимают. Счет в серии был равным, поэтому необходимо было выигрывать, чтобы повести в счете. Надеемся, что нам осталось сделать крайний шаг, и мы хотим закончить серию в Омске.

    Сегодня все ребята – молодцы, все отработали. Кемппаинен – молодец, забил два хороших гола и мы победили.  

    - С каждым матчем серии забивается все меньше шайб. Команды стали строже действовать в обороне?

    – Наверное, да. Стали больше уделять внимание обороне. Мы понимаем, что открытый хоккей зрителям нравится, но нас это не особо устраивает.

    - Илья, вы пропустили один из матчей серии. Как смотрелась игра с трибун?

    – Скажу так: на льду чувствуешь себя лучше, чем на трибуне, – сказал Зубов.

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