Чарли Макэвой: «Не собираюсь рисковать, возвращаться раньше и бояться снова получить травму»

Защитник «Бостона» Чарли Макэвой рассказал о состоянии здоровья.
«Моя цель – выздороветь как можно быстрее. К этому я стремлюсь.
Но, говоря об этом, я не собираюсь рисковать, возвращаться раньше и бояться снова получить травму. Это навредит не только мне, но и команде.
Мы усердно работаем, у нас есть хороший план. Я уверен, что вернусь.
Моя главная цель – попробовать сыграть в регулярном сезоне, чтобы набрать форму перед плей-офф. Но у любого развития событий будет объяснение, так что я сохраняю позитивный настрой», – сказал Макэвой.
У хоккеиста диагностировано растяжение боковых связок колена. Срок восстановления составит около 4 недель.