Чарли Макэвой: «Не собираюсь рисковать, возвращаться раньше и бояться снова получить травму»

Защитник Чарли Макэвой рассказал о состоянии здоровья.

«Моя цель – выздороветь как можно быстрее. К этому я стремлюсь.

Но, говоря об этом, я не собираюсь рисковать, возвращаться раньше и бояться снова получить травму. Это навредит не только мне, но и команде.

Мы усердно работаем, у нас есть хороший план. Я уверен, что вернусь.

Моя главная цель – попробовать сыграть в регулярном сезоне, чтобы набрать форму перед плей-офф. Но у любого развития событий будет объяснение, так что я сохраняю позитивный настрой», – сказал Макэвой.

У хоккеиста диагностировано растяжение боковых связок колена. Срок восстановления составит около 4 недель.