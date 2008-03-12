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    Чарли Макэвой: «Не собираюсь рисковать, возвращаться раньше и бояться снова получить травму»

    Теги травмы Бостон НХЛ Чарли Макэвой

    Защитник «Бостона» Чарли Макэвой рассказал о состоянии здоровья.

    «Моя цель – выздороветь как можно быстрее. К этому я стремлюсь.

    Но, говоря об этом, я не собираюсь рисковать, возвращаться раньше и бояться снова получить травму. Это навредит не только мне, но и команде.

    Мы усердно работаем, у нас есть хороший план. Я уверен, что вернусь.

    Моя главная цель – попробовать сыграть в регулярном сезоне, чтобы набрать форму перед плей-офф. Но у любого развития событий будет объяснение, так что я сохраняю позитивный настрой», – сказал Макэвой.

    У хоккеиста диагностировано растяжение боковых связок колена. Срок восстановления составит около 4 недель.

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