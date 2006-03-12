Петерис Скудра: «Никаких конфликтов с Потаповым не было»

Главный тренер Петерис Скудра объяснил, почему по ходу сезона команду покинул нападающий .

– Сезон закончен, поэтому раскройте тайну. Почему команду покинул ее многолетний лидер Алексей Потапов?

– Был момент, когда Алексей перестал попадать в состав по спортивным причинам. Он попросил обмен, имеет право это делать.

Мы могли согласиться или нет. Решили согласиться. Хочу отметить, что никто никого никуда не выгонял.

– Никаких конфликтов не было?

– Конечно, нет! Леха, увы, пропустил полтора сбора перед началом сезона из-за болезни. Мы понимали, что по ходу чемпионата он просядет.

У нас была нормальная рабочая атмосфера. Меня спросили, будем ли мы его менять? Я ответил, что если игрок хочет, то не могу отказать.

Мы сделали для Алексея максимум того, чего могли. У нас был вариант обменять Алексея в далеко не топовый клуб. Для нас, кстати, это было бы более выгодно, получили бы взамен игрока. Но мы пошли навстречу игроку, дав ему возможность уехать в хорошую команду («Ак Барс» – примечание Sports.ru), получить новый опыт, – сказал Скудра.