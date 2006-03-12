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    Лайне о снайперской гонке НХЛ: «Я все еще отстаю от Овечкина, не хочу быть позади»

    Теги Александр Овечкин НХЛ Виннипег Патрик Лайне

    Форвард «Виннипега» Патрик Лайне прокомментировал тот факт, что вплотную приблизился к лидеру снайперской гонки НХЛ – Александру Овечкину из «Вашингтона». 

    «Я все еще отстаю, не хочу быть позади, но что приблизился – замечательно.

    Хотя на самом деле я не так много думаю о гонке, потому что главное – набранные командой очки. 

    Сейчас у нас все хорошо, для меня этого достаточно», – сказал Лайне. 

    После сегодняшнего игрового дня у Лайне стало 39 голов, у Овечкина – осталось 40. 

    НХЛ. Лайне забросил 8 шайб за 4 матча и сократил отставание от Овечкина в гонке снайперов до 1 гола 

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