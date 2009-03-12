Алексей Анисимов: «Не знаем, кого Никитин назвал бессовестными. Господина Телегина предупреждали»

Главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов высказался об удалении форварда ЦСКА Ивана Телегина в матче со «Спартаком» (1:0).

Тренер армейцев на пресс-конференции после игры использовал по отношению к судьям слово «бессовестные».

«Мы же не знаем, кого именно Игорь Валерьевич Никитин имел в виду, называя бессовестными.

Что касается удаления Телегина, то тут все очень просто. Есть руководство по судейству. Есть вещи, которые арбитры не должны пропускать. В том числе и недисциплинированное поведение.

Сначала господина Телегина предупредили, это было во втором периоде. После этого, на вбрасывании, он употребил ненормативную лексику. Это карается 10 минутами штрафа.

Дальше он продолжил свою линию поведения, за которую получил дисциплинарный штраф до конца. Это обычный штраф, который присутствует и в регулярном чемпионате.

Это та линия, которую департамент судейства просит от судей, и от которой они не должны отходить. В том числе и в плей-офф. Я присутствовал на этом матче, разговаривал с арбитрами, у меня вопросов нет», – сказал Анисимов.

Главными судьями матча были Иван Фатеев и Константин Оленин.