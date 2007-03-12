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    Вячеслав Солодухин: «Салават» не устраивают крупные счета в серии с «Авангардом»

    Теги Авангард Салават Юлаев Вячеслав Солодухин КХЛ Кубок Гагарина

    Нападающий «Салавата Юлаева» Вячеслав Солодухин передал эмоции после поражение от «Авангарда» (3:5, 1-2 в серии) в третьем матче серии 1/4 финала Кубка Гагарина.

    «Сложно сказать, почему мы отошли от той игры, что показывали в конце регулярного чемпионата. Нас не устраивают такие крупные счета. Будем исправляться.

    «Салават» проиграл, потому что не реализовал своих моментов и пропустил совершенно ненужный гол в меньшинстве. Будем разговаривать внутри команды.

    «Авангард» был свежее? Вам кажется, не знаю. Кто в воротах – мы не думаем об этом, уверены в каждом голкипере.

    Мы могли дожать сегодня. Надеемся, что шайбы в концовке перенесутся на следующий матч и помогут нам», – сказал Солодухин.

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