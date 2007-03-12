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    Андре Петерссон: «Когда Сундстрем забросил шайбу в меньшинстве, у меня пошли мурашки от реакции зрителей»

    Теги Авангард Салават Юлаев КХЛ Кубок Гагарина Андре Петерссон Юхан Сундстрем

    Нападающий «Авангарда» Андре Петерссон ответил на вопросы после победы над «Салаватом Юлаевым» (5:3, 2-1 в серии) в третьем матче серии 1/4 финала Кубка Гагарина.

    – Вы когда-нибудь слышали такую публику, как сегодня в Омске? Они как будто понесли вас вперед в третьем периоде.

    – Поддержка была просто потрясающая! Когда я сидел на скамейке штрафников и Юхан забросил шайбу, у меня пошли мурашки от того, как зрители отреагировали.

    – Такое ощущение, что ваша шведская связка получает огромное удовольствие от происходящего. Это так?

    – У нас действительно хорошее взаимопонимание, несмотря на то, что мы не очень много тренировались вместе, поскольку он был травмирован практически весь сезон.

    У нас очень хорошая химия, мне нравится, как Юхан владеет шайбой. К тому же он такой габаритный игрок – хорошо с ним играть в одном звене.

    – Травма, которая вас долго беспокоила, уже позади?

    – В плей-офф ты должен играть, несмотря ни на что. Делать то, что должен.

    – На какие высоты может замахнуться такой «Авангард»? Мы можем дойти до финала?

    – Пока мы не можем заглядывать так далеко вперед. Сейчас мы ведем в серии 2-1, но нам нужно просто готовиться к каждой игре и начинать все с чистого листа.

    Главное – каждая последующая игра. Нужно принимать грамотные решения на льду.

    – Что случилось при счете 4:1?

    – Это наша ошибка – мы немного пассивно сыграли. Нужно сделать из этого вывод и в следующий раз играть агрессивно весь матч, как и в самом начале.

    Впредь допускать такую ошибку нельзя.

    – Команды будут и дальше радовать зрителей таким обилием шайб?

    – Сложно сказать. Для меня что победа 1:0, что 5:3 – это все равно победа. Главное – одерживать эти победы, – сказал Петерссон.

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