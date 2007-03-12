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    Герман Титов: «Авангард» – молодая команда, которая должна играть в движении»

    Теги Авангард Салават Юлаев КХЛ Кубок Гагарина Герман Титов Юнас Анелев

    Главный тренер «Авангарда» Герман Титов прокомментировал победу над «Салаватом Юлаевым» (5:3, 2-1 в серии) в третьем матче серии 1/4 финала Кубка Гагарина.

    – Победа далась очень тяжело. Еще в начале серии я сказал, что встречаются две очень мастеровитые команды, которые заточены на атаку.

    В нашей серии до сих пор такие большие счета, по сравнению с другими командами. Нападение превалирует над обороной.

    Здорово играли 55 минут, но всегда ребятам говорю – надо играть весь матч. Был хороший задел, 4:1. Где-то эмоции, удалялись неправильно.

    Но ребятам спасибо. Выстояли, выдержали.

    – Что с Анелевым? Сыграет ли в этой серии?

    – Скорее всего, нет. Мы потеряли его надолго.

    – Считаете ли, что две победы одержали за счет того, что ловили «Салават» на ошибках?

    – «Авангард» – молодая команда, которая должна играть в движении. Мы хорошо поработали в олимпийском перерыве.

    Да, первая игра у нас не получалась, мы ее плохо начали, поэтому сейчас у нас концентрация на первых периодах, поскольку Уфа очень сильно играет.

    Уделили очень сильное внимание легионерам Уфы.

    – Было очень много блокированных бросков в первом периоде. Установка?

    – Конечно, в первые два матча мы очень мало блокировали броски. Надо помогать вратарю.

    Как я всегда говорю, чтобы мы играли «пять в нападении, пять в защите», – сказал Титов.

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