Герман Титов: «Авангард» – молодая команда, которая должна играть в движении»

Главный тренер Герман Титов прокомментировал победу над «Салаватом Юлаевым» (5:3, 2-1 в серии) в третьем матче серии 1/4 финала Кубка Гагарина.

– Победа далась очень тяжело. Еще в начале серии я сказал, что встречаются две очень мастеровитые команды, которые заточены на атаку.

В нашей серии до сих пор такие большие счета, по сравнению с другими командами. Нападение превалирует над обороной.

Здорово играли 55 минут, но всегда ребятам говорю – надо играть весь матч. Был хороший задел, 4:1. Где-то эмоции, удалялись неправильно.

Но ребятам спасибо. Выстояли, выдержали.

– Что с Анелевым? Сыграет ли в этой серии?

– Скорее всего, нет. Мы потеряли его надолго.

– Считаете ли, что две победы одержали за счет того, что ловили «Салават» на ошибках?

– «Авангард» – молодая команда, которая должна играть в движении. Мы хорошо поработали в олимпийском перерыве.

Да, первая игра у нас не получалась, мы ее плохо начали, поэтому сейчас у нас концентрация на первых периодах, поскольку Уфа очень сильно играет.

Уделили очень сильное внимание легионерам Уфы.

– Было очень много блокированных бросков в первом периоде. Установка?

– Конечно, в первые два матча мы очень мало блокировали броски. Надо помогать вратарю.

Как я всегда говорю, чтобы мы играли «пять в нападении, пять в защите», – сказал Титов.