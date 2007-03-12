Юхан Сундстрем: «Авангард» немного подрасслабился в последние две минуты. Нужно сделать из этого выводы»

Нападающий «Авангарда» Юхан Сундстрем дал комментарий после победы над «Салаватом Юлаевым» (5:3, 2-1 в серии) в третьем матче серии 1/4 финала Кубка Гагарина.
– Сегодня получилась отличная игра, я думаю, что последние две минуты мы немного подрасслабились.
Нам нужно сделать из этого выводы и завтра таких ошибок уже не совершать.
В целом, мы отыграли уверенно все 60 минут, и здорово, что именно я забросил две шайбы, для меня это очень важно.
– Какой была эта игра по сравнению с другими играми уфимской серии, что-то изменилось?
– Конечно, очень важно, что мы играем на домашнем льду, болельщик – наш шестой игрок, они гонят нас вперед, и это придает сил и энергии.
Но Уфа – очень сильная команда, поэтому здесь все может повернуться в любую сторону, важно продолжать сконцентрированно играть в следующих матчах.
– Ключевой момент матча?
– Когда мы получили пятиминутное удаление – и смогли забросить шайбу. Это перевернуло ход игры, для нас это ключевой эпизод в матче, – сказал Сундстрем.