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    Юхан Сундстрем: «Авангард» немного подрасслабился в последние две минуты. Нужно сделать из этого выводы»

    Теги Авангард Салават Юлаев КХЛ Кубок Гагарина Юхан Сундстрем

    Нападающий «Авангарда» Юхан Сундстрем дал комментарий после победы над «Салаватом Юлаевым» (5:3, 2-1 в серии) в третьем матче серии 1/4 финала Кубка Гагарина.

    – Сегодня получилась отличная игра, я думаю, что последние две минуты мы немного подрасслабились.

    Нам нужно сделать из этого выводы и завтра таких ошибок уже не совершать.

    В целом, мы отыграли уверенно все 60 минут, и здорово, что именно я забросил две шайбы, для меня это очень важно.

    – Какой была эта игра по сравнению с другими играми уфимской серии, что-то изменилось?

    – Конечно, очень важно, что мы играем на домашнем льду, болельщик – наш шестой игрок, они гонят нас вперед, и это придает сил и энергии.

    Но Уфа – очень сильная команда, поэтому здесь все может повернуться в любую сторону, важно продолжать сконцентрированно играть в следующих матчах.

    – Ключевой момент матча?

    – Когда мы получили пятиминутное удаление – и смогли забросить шайбу. Это перевернуло ход игры, для нас это ключевой эпизод в матче, – сказал Сундстрем.

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