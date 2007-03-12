Юхан Сундстрем: «Авангард» немного подрасслабился в последние две минуты. Нужно сделать из этого выводы»

Нападающий Юхан Сундстрем дал комментарий после победы над « (5:3, 2-1 в серии) в третьем матче серии 1/4 финала Кубка Гагарина.

– Сегодня получилась отличная игра, я думаю, что последние две минуты мы немного подрасслабились.

Нам нужно сделать из этого выводы и завтра таких ошибок уже не совершать.

В целом, мы отыграли уверенно все 60 минут, и здорово, что именно я забросил две шайбы, для меня это очень важно.

– Какой была эта игра по сравнению с другими играми уфимской серии, что-то изменилось?

– Конечно, очень важно, что мы играем на домашнем льду, болельщик – наш шестой игрок, они гонят нас вперед, и это придает сил и энергии.

Но Уфа – очень сильная команда, поэтому здесь все может повернуться в любую сторону, важно продолжать сконцентрированно играть в следующих матчах.

– Ключевой момент матча?

– Когда мы получили пятиминутное удаление – и смогли забросить шайбу. Это перевернуло ход игры, для нас это ключевой эпизод в матче, – сказал Сундстрем.